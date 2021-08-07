«Манчестер Сити» без Зинченко проиграл «Лестеру» Суперкубок Англии из-за пенальти на последних минутах

Автором победного гола стал экс-форвард «горожан»

Фото - ФК Лестер

В матче за Суперкубок Англии «Лестер» одолел «Манчестер Сити».

В первом тайме несколько острее соперника действовали «лисы». Но это не помогло им поразить ворота «горожан». Команды ушли на перерыв при нулях на табло.

Во второй половине встречи активизировались уже подопечные Хосепа Гвардиолы. Однако на последних минутах соперник получил право на пенальти. Приговор успешно реализовал экс-форвард «горожан» Ихеаначо.

«Лестер» добыл победу в матче и выиграл первый трофей в сезоне. Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко даже не попал в заявку на игру.

Суперкубок Англии

«Лестер» – «Манчестер Сити» 1:0

Гол: Ихеаначо, 88 (пен.)

«Лестер»: Шмейхель, Рикарду Перейра, Сеюнджю, Амарти, Бертран (Томас, 78), Тилеманс (Сумаре, 72), Ндиди, Барнс (Ихеаначо, 79), Мэддисон (Дьюзбери-Холл, 71), Перес (Олбрайтон, 71), Варди (Дака, 71).

«Манчестер Сити»: Стеффен, Аке, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Менди, Эдози (Грилиш, 65), Палмер (Бернарду Силва, 74), Ферран Торрес (Найт, 74), Гюндоган (Родри, 65), Марез, Фернандиньо.

Предупреждения: Бертран – Рубен Диаш, Фернандиньо