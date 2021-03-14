«Манчестер Сити» без Зинченко разгромил «Фулхэм»

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В матче 28-го тура АПЛ «Фулхэм» разгромно проиграл «Манчестер Сити» (0:3).

Счет был открыт на 47-й минуте, когда Стоунз получил мяч в штрафной площадке и отправил его в ворота Ареоля. Прошло лишь девять минут, и Жезус подловил на ошибке защитников, обыграл вратаря и отправил мяч в пустые ворота. На 60-й минуте Агуэро реализовал 11-метровый, сделав счет разгромным – 3:0.

Отметим, что украинец Александр Зинченко весь матч просидел в запасе.

Чемпионат Англии. 28-й тур.

«Фулхэм» – «Манчестер Сити» 0:3

Голы: Стоунз, 47, Жезус, 56, Агуэро, 75

«Фулхэм»: Ареоля, Айна, Адарабиойо, Андерсен, Тете, Лемина (Онома, 73), Замбо-Ангисса, Кавалейру (Робинсон, 80), Лофтус-Чик (Митрович, 63), Лукман, Рид.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Менди, Стоунз, Рубен Диаш (Эрик Гарсия, 75), Жоау Канселу, Родри, Бернарду Силва (Фернандиньо, 67), Ферран Торрес, Лапорт, Агуэро, Габриэл Жезус.