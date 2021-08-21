«Манчестер Сити» без Зинченко впервые не уступил в сезоне, разгромив «Норвич»

Новичок АПЛ ничего не сумел противопоставить действующему чемпиону

Фото - Манчестер Сити

Во втором туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Норвич».

Уже в первом тайме мяч трижды побывал в сетке ворот Крула. Один из них на себя записал сам голкипер. Гол Феррана Торреса не засчитали из-за фола в атаке. Дебютным мячом за клуб отличился Грилиш.

После перерыва «горожане» деклассировали новичка лиги. По голу оформили Ляпорт, Стерлинг и Марез.

Защитник «горожан» Александр Зинченко так и не появился на поле. Украинец весь матч провел на скамейке запасных.

«Манчестер Сити» набрал свои первые три очка в турнирной таблице. «Норвич» остается с нулем в графе заработанных баллов.

АПЛ, 2 тур

«Манчестер Сити» – «Норвич» 5:0

Голы: Крул, 7 (автогол), Грилиш, 22, Ляпорт, 64, Стерлинг, 71, Марез, 85

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган (Палмер, 69), Бернарду Силва, Родри, Грилиш (Марез, 75), Габриэл Жезус, Ферран Торрес (Стерлинг, 61).

«Норвич»: Крул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Яннулис (Мумба, 46), Рупп (Маклин, 46), Ле-Мелу, Гилмор, Рашица, Кэнтуэлл, Пукки (Сарджент, 77).

Предупреждение: Гюндоган