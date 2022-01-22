«Манчестер Сити» близок к покупке форварда, которым интересовался «Шахтер»

Гвардиола наконец-то получит центрального нападающего?

Хулиан Альварес / фото - FootTheBall

«Манчестер Сити» нашел усиление атакующей линии в аргентинском чемпионате.

Как сообщает инсйдер Фабрицио Романо, «горожане» интересуются 21-летним нападающим «Ривер Плейта» Хулианом Альваресом.

Главный тренер английского гранда Хосеп Гвардиола давно просит у руководства команды приобрести игрока на позицию центрального форварда, но летом клубу не удалось приобрести ни Харри Кейна, ни Эрлинга Холанда.

В аргентинце видят не только более дешевый, но и очень перспективный вариант усиления атаки. За футболистом уже выстроились в очередь ведущие клубы Европы, среди которых «Реал», МЮ, «Ювентус», «Барселона» и другие.

Также нападающим активно интересовался донецкий «Шахтер», но сам футболист отказался переезжать Украину.

В минувшем сезоне Альварес провел 20 матчей, в которых забил 18 голов и оформил 6 ассистов. Потенциальный трансфер оценивают в 16 миллионов евро.