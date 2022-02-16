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«Манчестер Сити» быстрее всех забил 200 голов в Лиге чемпионов
Пять «горожане» забили «Спортингу»
14:14
Фото: Sky Sports
«Манчестер Сити» обыграл «Спортинг» (5:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Горожане» установили новый рекорд турнира. Команде быстрее всех удалось забить 200 голов в ЛЧ.
Для этого им понадобилось 97 игр. При этом «Ман Сити» стал 14-м клубом, который забил 200 и более голов в ЛЧ, сообщает Opta.
Ответная игра состоится 9 марта.
Тренер «Спортинга» еще верит в успех команды.
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