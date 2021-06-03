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«Манчестер Сити» готов продать Бернарду

Гврадиола разочаровался в игроке
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13:31
«Манчестер Сити» готов продать Бернарду
Фото: Sky Sports

«Манчестер Сити» готов продать полузащитника Бернарду Силву.

В португальце разочаровался главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. Клуб готов с ним расстаться, сообщает The Telegraph.

Вместо него «Ман Сити» хочет купить форварда. Речь идет о Харри Кейне, который готов сменить «Тоттенхэм».

Бернарду может оказаться в «Барселоне».

На его счет в прошлом сезоне пять мячей и девять ассистов в 45 матчах.

Андрей Усмонов
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Манчестер Сити

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