В «Манчестер Сити» официально признали, что участие клуба в Суперлиге было ошибкой
«Манчестер Сити» готов продать Бернарду
Гврадиола разочаровался в игроке
13:31
Фото: Sky Sports
«Манчестер Сити» готов продать полузащитника Бернарду Силву.
В португальце разочаровался главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. Клуб готов с ним расстаться, сообщает The Telegraph.
Вместо него «Ман Сити» хочет купить форварда. Речь идет о Харри Кейне, который готов сменить «Тоттенхэм».
Бернарду может оказаться в «Барселоне».
На его счет в прошлом сезоне пять мячей и девять ассистов в 45 матчах.
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