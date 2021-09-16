«Манчестер Сити» и «Лейпциг» выдали голевой спектакль. Команда Зинченко вышла победителем

Украинец провел на поле весь матч с девятью взятиями ворот

Фото - Манчестер Сити

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в родных стенах переиграл «Лейпциг».

Хет-трик Нкунку не помог «быкам» добиться положительного результата. Своими голами хавбек максимум сокращал отставание до минимума. Хозяева забили в ответ шесть мячей.

Защитник «горожан» Александр Зинченко провел на поле весь матч. Примечательно, что его конкурент по позиции Жоау Канселу отличился голом, а сам украинец – предупреждением. Еще один левый защитник английского клуба, выступающий за «быков» на правах аренды, Анхелиньо заработал удаление.

«Манчестер Сити» стартовал в основной сетке турнира с тремя очками в активе.

Лига чемпионов. Групповой этап, первый тур

«Манчестер Сити» – «Лейпциг» 6:3

Голы: Аке, 16, Мукиеле, 28 (автогол), Марез, 45 (пен.), Грилиш, 56, Жоау Канселу, 75, Габриэл Жезус, 85 – Нкунку, 42, 51, 73

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Аке, Зинченко, де Брюйне (Фоден, 71), Родри (Фернандиньо, 59), Бернарду Силва (Гюндоган, 59), Марез, Ферран Торрес (Стерлинг, 72), Грилиш (Габриэл Жезус, 81).

«Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле, Клостерманн, Орбан, Анхелиньо, Нкунку (Гвардиол, 81), Ольмо (Бробби, 72), Форсберг (Собослаи, 61), Адамс, Лаймер (Айдара, 60), Андре Силва (Поульсен, 60).

Предупреждения: Зинченко – Клостерманн, Адамс, Анхелиньо

Удаление: Анхелиньо