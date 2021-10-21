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«Манчестер Сити» и ПСЖ – фавориты в борьбе за Холанда

Мадридский «Реал» позади своих конкурентов



Футбол Бундеслига (Германия)
20:41
«Манчестер Сити» и ПСЖ – фавориты в борьбе за Холанда
Эрлинг Холанд / Фото - independent.co.uk
«Манчестер Сити» и ПСЖ заинтересованы в трансфере норвежского форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда в летнее трансферное окно.

Сообщается, что оба клуба опережают «Реал» в борьбе за звездного футболиста. Об этом сообщает AS.

Отмечается, что также интерес к игроку сборной Норвегии проявляет «Ньюкасл», который недавно обзавелся новыми хозяевами.

Одним из конкурентов является и «Бавария», но в случае неудачных переговоров мюнхенцы подпишут новое соглашение с Робертом Левандовским до 2023 года.

В текущем сезоне Холнад сыграл восемь матчей, забил 11 голов и оформил 4 ассиста. Его контракт с дортмундцами заканчивается в июне 2024 года.

Ранее сообщалось об интересе к Холанду со стороны «Челси».

Владимир Кириченко
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Теги

Эрлинг Холанд ПСЖ Манчестер Сити Боруссия Дортмунд

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