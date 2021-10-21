Тухель подтвердил интерес «Челси» к Холанду: «Мы регулярно о нем говорим»
«Манчестер Сити» и ПСЖ – фавориты в борьбе за Холанда
Мадридский «Реал» позади своих конкурентов
20:41
Эрлинг Холанд / Фото - independent.co.uk«Манчестер Сити» и ПСЖ заинтересованы в трансфере норвежского форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда в летнее трансферное окно.
Сообщается, что оба клуба опережают «Реал» в борьбе за звездного футболиста. Об этом сообщает AS.
Отмечается, что также интерес к игроку сборной Норвегии проявляет «Ньюкасл», который недавно обзавелся новыми хозяевами.
Одним из конкурентов является и «Бавария», но в случае неудачных переговоров мюнхенцы подпишут новое соглашение с Робертом Левандовским до 2023 года.
В текущем сезоне Холнад сыграл восемь матчей, забил 11 голов и оформил 4 ассиста. Его контракт с дортмундцами заканчивается в июне 2024 года.
Ранее сообщалось об интересе к Холанду со стороны «Челси».
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