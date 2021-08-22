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«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» далеки от договоренности по Кейну

Форвард проведет это сезон в родной команде
Футбол Премьер-Лига (Англия)
10:46
«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» далеки от договоренности по Кейну
Фото: Mirror

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, вероятно, останется в команде.

«Манчестер Сити» далек от трансфера 28-летнего игрока, сообщает Mirror. «Шпоры» не хотят отпускать своего лидера.

Более того, руководство клуба поставило «горожан» в известие, что отпустит Кейна лишь за 150 миллионов фунтов. Об этом также сообщили и самому игроку, который выразил желание уйти.

«Ман Сити» уже потратил 100 миллионов фунтов на покупку Джека Грилиша. Кейн еще не играл в нынешнем сезоне.

Андрей Усмонов
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Теги

Харри Кейн Тоттенхэм Манчестер Сити

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