«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» далеки от договоренности по Кейну

Форвард проведет это сезон в родной команде

Фото: Mirror

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, вероятно, останется в команде.

«Манчестер Сити» далек от трансфера 28-летнего игрока, сообщает Mirror. «Шпоры» не хотят отпускать своего лидера.

Более того, руководство клуба поставило «горожан» в известие, что отпустит Кейна лишь за 150 миллионов фунтов. Об этом также сообщили и самому игроку, который выразил желание уйти.

«Ман Сити» уже потратил 100 миллионов фунтов на покупку Джека Грилиша. Кейн еще не играл в нынешнем сезоне.