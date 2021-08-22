«Манчестер Сити» намерен выложить за Кейна около 175 миллионов евро
«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» далеки от договоренности по Кейну
Форвард проведет это сезон в родной команде
10:46
Фото: Mirror
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, вероятно, останется в команде.
«Манчестер Сити» далек от трансфера 28-летнего игрока, сообщает Mirror. «Шпоры» не хотят отпускать своего лидера.
Более того, руководство клуба поставило «горожан» в известие, что отпустит Кейна лишь за 150 миллионов фунтов. Об этом также сообщили и самому игроку, который выразил желание уйти.
«Ман Сити» уже потратил 100 миллионов фунтов на покупку Джека Грилиша. Кейн еще не играл в нынешнем сезоне.
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