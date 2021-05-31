«Манчестер Сити» интересуется лидером «Астон Виллы»

В Манчестере планируется очередная закупка

Джек Грилиш / фото - Eurosport

«Манчестер Сити» готов подписать вингера «Астон Виллы» Джека Грилиша, сообщает The Athletic.

«Горожане» хотят обновить свою атаку и Грилиш – один из первых кандидатов. Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола считает, что у 25-летнего англичанина есть все, что бы закрепиться в команде из Манчестера.

Джек является лидером скромной «Астон Виллы» и в минувшем сезоне помог команде закрепиться в середине турнирной таблицы. На счету игрока 7 голов и 12 голевых передач в 27 матчах за «львов».

Портал Transfermarkt оценивает Грилиша в 65 миллионов евро.

Также, ранее стало известно, что «Сити» хочет приобрести Гарри Кейна у «Тоттенхэма».

Напомним, «Ман Сити» готов расстаться с двумя нападающими.