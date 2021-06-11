«Манчестер Сити» исключают продажу полузащитника

«Горожане» не намерены терять своих лидеров

Илкай Гюндоган / фото - Goal

Руководство «Манчестер Сити» собирается сохранить немецкого хавбека Илкая Гюндогана, и не рассматривает возможность его продажи, сообщает Sky Sports.

Стремительный прогресс игрока под началом Хосепа Гвардиолы не остался без внимания футбольного мира. Полузащитником всерьез интересовалась каталонская «Барселона», но «горожане» твердо уверены, что Гюндогана продавать нельзя.

30-летний немец турецкого происхождения провел, возможно, лучший сезон в своей профессиональной карьере. Играя в центре поля, он за 46 матчей забил 17 голов и отметился 5 голевыми передачами, также став лучшим бомбардиром команды в АПЛ.

Напомним, Александр Зинченко рассказал, как травил португальских игроков «Сити» после победы в матче отбора на Евро-2020.