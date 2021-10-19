Гвардиола – о Стерлинге: «Марез и Канселу не жалуются, хотя играют меньше, хотя играют меньше»
«Манчестер Сити» хочет получить 80 млн евро за Стерлинга
«Барселоне» будет очень сложно осуществить трансфер
07:55
Рахим Стерлинг / фото - whatmobileno.com
Хавбек «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг является приоритетной трансферной целью «Барселоны».
Однако «блаугране» будет крайне сложно осуществить этот переход, сообщает Marca.
Это связано с высокими запросами «горожан» – английский клуб хочет получить 80 млн евро за трансфер.
Рахим Стерлинг дал понять, что в ближайшем будущем может покинуть манкунианский клуб.
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