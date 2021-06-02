Вслед за Агуэро «Барселона» подписала еще одного игрока «Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» может подписать форварда «Айнтрахта»
Силва в 32 матчах Бундеслиги забил 28 голов
22:29
Андре Силва / Фото: DFL
Форвард «Айнтрахта» Андре Силва может переехать на Туманный Альбион.
В нападающем заинтересован «Манчестер Сити», сообщает Bild. «Горожане» уже выходили на агентство, представляющее интересы португальца.
Немецкий клуб намерен выручить за трансфер форварда около 40 миллионов евро, четверть средств пойдет причитается представителям Силвы. В прошедшем сезоне Бундеслиги португалец отметился 28-ю голами в 32 матчах.
Напомним, что «Ман Сити» может отпустить четырех игроков ради трансфера форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.
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