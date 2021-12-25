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«Манчестер Сити» может возобновить переговоры по Кейну в январе

Форвард «Тоттенхэма» все еще интересен «горожанам»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20:25
«Манчестер Сити» может возобновить переговоры по Кейну в январе
Фото: Sky Sports

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн еще может оказаться в «Манчестер Сити».

«Горожане» сохраняют интерес к форварду. Хосеп Гвардиола считает его идеальным игроком для своей команды, сообщает The Athletic.

Из-за срыва трансфера летом Кейн лишь к середине сезона вошел в форму. На его счету лишь два мяча в АПЛ из суммарных девяти в нынешнем сезоне.

«Тоттенхэм» уже сообщил «Ман Сити», что не изменил своей позиции по игроку. «Шпоры» хотят 150 миллионов фунтов.

Андрей Усмонов
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Теги

Тоттенхэм Харри Кейн Манчестер Сити

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