«Манчестер Сити» может возобновить переговоры по Кейну в январе

Форвард «Тоттенхэма» все еще интересен «горожанам»

Фото: Sky Sports

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн еще может оказаться в «Манчестер Сити».

«Горожане» сохраняют интерес к форварду. Хосеп Гвардиола считает его идеальным игроком для своей команды, сообщает The Athletic.

Из-за срыва трансфера летом Кейн лишь к середине сезона вошел в форму. На его счету лишь два мяча в АПЛ из суммарных девяти в нынешнем сезоне.

«Тоттенхэм» уже сообщил «Ман Сити», что не изменил своей позиции по игроку. «Шпоры» хотят 150 миллионов фунтов.