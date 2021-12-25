Британское издание назвало трансфер Реброва – худшим в истории «Тоттенхэма»
«Манчестер Сити» может возобновить переговоры по Кейну в январе
Форвард «Тоттенхэма» все еще интересен «горожанам»
20:25
Фото: Sky Sports
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн еще может оказаться в «Манчестер Сити».
«Горожане» сохраняют интерес к форварду. Хосеп Гвардиола считает его идеальным игроком для своей команды, сообщает The Athletic.
Из-за срыва трансфера летом Кейн лишь к середине сезона вошел в форму. На его счету лишь два мяча в АПЛ из суммарных девяти в нынешнем сезоне.
«Тоттенхэм» уже сообщил «Ман Сити», что не изменил своей позиции по игроку. «Шпоры» хотят 150 миллионов фунтов.
Комментарии 0