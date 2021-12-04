«Манчестер Сити» на выезде переиграл «Уотфорд» и стал лидером АПЛ
В 15-м туре АПЛ «Уотфорд» принимал «Манчестер Сити».
У команды Гваридолы получилось забить быстрый гол, Стерлинг отличился уже на 4-й минуте.
А Бернарду Силва на 31-й удвоил преимущество «горожан», у «Уотфорда» оставалось все меньше шансов на очки в этом матче.
В начале второго тайма Силва сделал дубль, сделав счет разгромным.
Гол Кучо на 74-й минуте стал лишь утешительным для «Уотфорда».
Отметим, что украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко провел весь матч в запасе.
В турнирной таблице АПЛ лидер сменился в третий раз, теперь на первую строчку вышел «Манчестер Сити». «Уотфорд» с 13-ю баллами все ближе к зоне вылета.
АПЛ, 15-й тур
«Уотфорд «– «Манчестер Сити» 1:3
Голы: Кучо, 74 – Стерлинг, 4, Бернарду Силва, 31, 63
«Уотфорд»: Бахманн, Фемения, Кэткарт, Трост-Эконг, Роуз (Нгакиа, 71), Сиссоко, Клеверли (Куцка, 46), Луза (Эрнандес, 46), Деннис, Кинг, Жоао Педро.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган (де Брюйне, 67), Бернарду Силва, Родри, Грилиш (Марез, 68), Фоден (Габриэл Жезус, 75), Стерлинг.
Предупреждения: Кинг (7), Роуз (31), Кэткарт (85).
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