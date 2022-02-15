«Манчестер Сити» намерен оставить экс-игрока «Шахтера»

36-летний бразилец может подписать новый контракт с клубом

Фернандиньо / Фото - theathletic

Боссы «Манчестер Сити» намерены продлить контракт с бразильским ветераном команды. Об этом сообщаетДействующее соглашение опорного хавбека истекает в конце сезона, однако «горожане» желают, чтобы 36-летний бразилец остался в Манчестере – в роли игрока или ассистента главного тренера.В «Манчестер Сити» знают, насколько серьезным является влияние Фернандиньо на командную раздевалку.Отмечается, что дальнейшая судьба ветерана в Манчестере будет зависеть от пожеланий и взглядов на дальнейшую жизнь со стороны самого бразильца и его семьи.Напомним, в «Манчестер Сити» Фернандиньо перебрался летом 2013 года из «Шахтера» за 40 миллионов евро. В составе «горожан» бразилец отыграл 369 матчей во всех турнирах, являясь капитаном команды.15 февраля «Манчестер Сити» в гостях сыграет со «Спортингом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра состоится в 22:00.

Онлайн трансляция «Спортинг» – «Манчестер Сити».