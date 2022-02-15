Фернандиньо рассказал, почему многие бразильцы выбирают «Шахтер»
«Манчестер Сити» намерен оставить экс-игрока «Шахтера»
36-летний бразилец может подписать новый контракт с клубом
09:58
Фернандиньо / Фото - theathleticБоссы «Манчестер Сити» намерены продлить контракт с бразильским ветераном команды Фернандиньо. Об этом сообщает The National.
Действующее соглашение опорного хавбека истекает в конце сезона, однако «горожане» желают, чтобы 36-летний бразилец остался в Манчестере – в роли игрока или ассистента главного тренера.
В «Манчестер Сити» знают, насколько серьезным является влияние Фернандиньо на командную раздевалку.
Отмечается, что дальнейшая судьба ветерана в Манчестере будет зависеть от пожеланий и взглядов на дальнейшую жизнь со стороны самого бразильца и его семьи.
Напомним, в «Манчестер Сити» Фернандиньо перебрался летом 2013 года из «Шахтера» за 40 миллионов евро. В составе «горожан» бразилец отыграл 369 матчей во всех турнирах, являясь капитаном команды.
15 февраля «Манчестер Сити» в гостях сыграет со «Спортингом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра состоится в 22:00.