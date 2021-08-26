Роналду согласился получать в «Манчестер Сити» меньше, чем в «Ювентусе»
«Манчестер Сити» намерен подписать Роналду на правах свободного агента
«Ювентус» не намерен отпускать свою звезду бесплатно
16:35
Криштиану Роналду / Фото - skysports«Манчестер Сити» готов подписать форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду лишь на своих условиях. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
«Горожане» намерен подписать 36-летнею португальскую звезду бесплатно, без компенсации для туринского клуба.
Манкунианцы надеются, что агент Жорже Мендеш, который сегодня в Турине встречается с боссами «Ювентуса», договорится о том, чтобы Роналду покинул клуб на правах свободного агента.
«Ювентус» желает выручить за своего лидера как минимум 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Роналду сам хочет уйти из «Ювентуса». А вице-президент клуба заявил, что португалец находится не в лучшей физической форме.
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