Санту: «Мы ожидаем, что Кейн останется в «Тоттенхэме»
«Манчестер Сити» намерен выложить за Кейна около 175 миллионов евро
Однако у «горожан» есть альтернатива в Италии
18:41
Харри Кейн / Фото - eurosport«Манчестер Сити» желает отдать около 175 миллионов евро за нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.
Такой суммы может оказаться достаточно для того, чтобы заставить президента «шпор» Дэниэла Леви начать переговоры. Об этом сообщает BBC.
Если же провернуть трансфер 28-летнего Кейна этим летом не получится, то в качестве альтернативы манкунианцы намерены рассмотреть кандидатуру нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича.
В минувшем сезоне Харри сыграл за лондонский клуб 49 матчей во всех турнирах и забил 33 гола.
В активе Влаховича 40 матчей в футболке флорентийского клуба в прошлом сезоне, и 21 забитый мяч.
Ранее сообщалось, что Кейн может сыграть в ближайшем матче лондонской команды в АПЛ.
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