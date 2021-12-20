«Манчестер Сити» не отпустил экс-лидера «Шахтера» в Бразилию

Полузащитник остается в АПЛ

Фото: AFP

Полузащитника «Манчестер Сити» Фернандиньо не отпустили в Бразилию.

Переговоры с «горожанами» вел «Атлетико Минейро», но англичане отказали. Бразильцам сообщили, что хавбек не продается, сообщает Sport Witness.

«Атлетико» будет ждать до лета, когда у хавбека завершится контракт.

За «Ман Сити» Фернандиньо играет с 2013-го года, когда перешел в команду из «Шахтера». Его также хотел подписать «Эвертон».