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«Манчестер Сити» не отпустил экс-лидера «Шахтера» в Бразилию
Полузащитник остается в АПЛ
15:39
Фото: AFP
Полузащитника «Манчестер Сити» Фернандиньо не отпустили в Бразилию.
Переговоры с «горожанами» вел «Атлетико Минейро», но англичане отказали. Бразильцам сообщили, что хавбек не продается, сообщает Sport Witness.
«Атлетико» будет ждать до лета, когда у хавбека завершится контракт.
За «Ман Сити» Фернандиньо играет с 2013-го года, когда перешел в команду из «Шахтера». Его также хотел подписать «Эвертон».
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