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«Манчестер Сити» обновил рекорд АПЛ, выиграв 36 матчей за год

«Горожане» опередили показатель «Ливерпуля»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
11:31
«Манчестер Сити» обновил рекорд АПЛ, выиграв 36 матчей за год
Фото: Man City

«Манчестер Сити» обыграл «Брентфорд» (1:0) в матче 20 тура АПЛ.

«Горожане» обновили рекорд Премьер-лиги. «Ман Сити» победил в 36-м матче за календарный год, сообщает City Xtra.

Предыдущий рекорд до этого года принадлежал «Ливерпулю». В 1982-м году «красные» выиграли 33 матча за год.

Теперь же, достижение «Ливерпуля» является вторым в истории.

«Манчестер Сити» лидирует в АПЛ.

Андрей Усмонов
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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Ливерпуль

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