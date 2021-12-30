«Манчестер Сити» обновил рекорд АПЛ, выиграв 36 матчей за год

«Горожане» опередили показатель «Ливерпуля»

Фото: Man City

«Манчестер Сити» обыграл «Брентфорд» (1:0) в матче 20 тура АПЛ.

«Горожане» обновили рекорд Премьер-лиги. «Ман Сити» победил в 36-м матче за календарный год, сообщает City Xtra.

Предыдущий рекорд до этого года принадлежал «Ливерпулю». В 1982-м году «красные» выиграли 33 матча за год.

Теперь же, достижение «Ливерпуля» является вторым в истории.

«Манчестер Сити» лидирует в АПЛ.

