Гол Фодена принес «Ман Сити» победу над «Брентфордом»
«Манчестер Сити» обновил рекорд АПЛ, выиграв 36 матчей за год
«Горожане» опередили показатель «Ливерпуля»
11:31
Фото: Man City
«Манчестер Сити» обыграл «Брентфорд» (1:0) в матче 20 тура АПЛ.
«Горожане» обновили рекорд Премьер-лиги. «Ман Сити» победил в 36-м матче за календарный год, сообщает City Xtra.
Предыдущий рекорд до этого года принадлежал «Ливерпулю». В 1982-м году «красные» выиграли 33 матча за год.
Теперь же, достижение «Ливерпуля» является вторым в истории.
«Манчестер Сити» лидирует в АПЛ.
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