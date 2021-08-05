«Манчестер Сити» оформил самый дорогой трансфер в истории АПЛ

Бумаги уже подписаны

Джек Грилиш / фото - Facebook

Атакующий хавбек «Астон Виллы» и сборной Англии Джек Грилиш вскоре станет игроком «Манчестер Сити», сообщает авторитетный инсайдер Fabrizio Romano.

Как утверждает источник, стороны уже согласовали все детали сделки и подписали нужные документы.

Англичанин обойдется «горожанам» в 100 миллионов фунтов стерлингов, что сделает его самым дорогостоящим внутренним трансфером в истории английского чемпионата. Контракт рассчитан до 2026-го года.

Как утверждает источник, игрок пройдет медобследование в Манчестере уже сегодня, 5-го августа.

Затратная покупка Грилиша будет значить то, что «горожанам» нужно будет избавиться от одного из игроков линии атаки. Так как Кевин Де Брюйне и Фил Фоден – неприкасаемые в команде Хосепа Гвардиолы, то на дверь скорее всего укажут Рахиму Стерлингу или Рияду Марезу.

Напомним, «Челси» может сразу же перебить рекорд МС, купив одного из лучших форвардов планеты.