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«Манчестер Сити» отдаст за лидера «Астон Виллы» 100 миллионов фунтов

Стороны близки к сделке
Футбол Премьер-Лига (Англия)
15:19
«Манчестер Сити» отдаст за лидера «Астон Виллы» 100 миллионов фунтов
Фото: BBC

«Манчестер Сити» в ближайшее время подпишет полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша.

Контракт с игроком будет рассчитан на пять лет. «Горожане» согласились заплатить за игрока 100 миллионов фунтов.

Этот трансфер станет рекордным для АПЛ, сообщает talksport. Нынешний рекорд принадлежит Полю Погба, перебравшемуся к «Манчестер Юнайтед» за 89 миллионов фунтов.

На данный момент игрок выступает за сборную Англии. На него также претендовал МЮ.

Андрей Усмонов
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Теги

Астон Вилла Манчестер Сити

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