«Манчестер Сити» отдаст за лидера «Астон Виллы» 100 миллионов фунтов

Стороны близки к сделке

Фото: BBC

«Манчестер Сити» в ближайшее время подпишет полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша.

Контракт с игроком будет рассчитан на пять лет. «Горожане» согласились заплатить за игрока 100 миллионов фунтов.

Этот трансфер станет рекордным для АПЛ, сообщает talksport. Нынешний рекорд принадлежит Полю Погба, перебравшемуся к «Манчестер Юнайтед» за 89 миллионов фунтов.

На данный момент игрок выступает за сборную Англии. На него также претендовал МЮ.