Моуриньо сделал комплимент игроку «Астон Виллы»
«Манчестер Сити» отдаст за лидера «Астон Виллы» 100 миллионов фунтов
Стороны близки к сделке
15:19
Фото: BBC
«Манчестер Сити» в ближайшее время подпишет полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша.
Контракт с игроком будет рассчитан на пять лет. «Горожане» согласились заплатить за игрока 100 миллионов фунтов.
Этот трансфер станет рекордным для АПЛ, сообщает talksport. Нынешний рекорд принадлежит Полю Погба, перебравшемуся к «Манчестер Юнайтед» за 89 миллионов фунтов.
На данный момент игрок выступает за сборную Англии. На него также претендовал МЮ.
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