«Манчестер Сити» планирует активировать опцию выкупа в контракте молодой звезды «Барселоны»

Гвардиола хочет видеть в своей команде выпускника «Ла Масии»

Гави / фото - Sport.es

«Манчестер Сити» активно интересуется полузащитником «Барселона» Гави, сообщает El Nacional.

Тренер «горожан» Хосеп Гвардиола хочет видеть игрока своего бывшего клуба на Туманном Альбионе.

Англичане готовы активировать опцию выкупа футболиста за 50 миллионов евро, которая прописана в его контракте и будет действовать до 2023-го года.

Наставник «блаугранас» Хави не горит желанием расставаться с 17-летним талантом, но финансовая ситуация «сине-гранатовых» может вынудить их на такой шаг, ведь даже несмотря на уход Филиппе Коутиньо каталонцы до сих пор не могут зарегистрировать дорогостоящего новичка Феррана Торреса.

Сам испанский хавбек хотел бы остаться в родной команде, где дебютировал в основном составе в этой кампании.

Ранее в этом сезоне Гави смог побить рекорд Лионеля Месси.