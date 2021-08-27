Роналду собрал вещи с базы «Ювентуса». Он сообщил клубу, что уходит
«Манчестер Сити» готовит контракт для Роналду сроком на 2 года
Туринскому клубу отправят запрос в ближайшие часы
11:39
Криштиану Роналду / Фото - fcbarcelonanoticias«Манчестер Сити» продолжает вести работу над подписанием форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
В ближайшие часы манкунианцы направят «Ювентусу» официальное предложение о трансфере звездного португальца. Об этом сообщает The Guardian.
«Горожае» предложат Роналду контракт сроком на 2 года.
Сообщается, что Криштиану будет зарабатывать в Манчестере около 250 тысяч фунтов в новом клубе.
Напомним, португалец уже согласился на трансфер. Он попросил туринцев принять предложение «горожан». Также он уже собрал вещи с базы «Ювентуса».
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