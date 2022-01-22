«Манчестер Сити» потерял очки в матче с «Саутгемптоном»
В матче 23-го тура АПЛ «Саутгемптон» и «Манчестер Сити» поделили очки.
Уже на 7-й минуте «святые» открыли счет – отличился Уокер-Питерс. «Горожане» сумели его сравнять лишь на 65-й благодаря голу Лапорта.
В турнирной таблице АПЛ эта ничья никак не повлияла на положение «Манчестер Сити» – первое место и 57 очков.
АПЛ, 23-й тур
«Саутгемптон» – «Манчестер Сити» 1:1
Голы: Уокер-Питерс, 7 – Лапорт, 65
«Саутгемптон»: Форстер, Уокер-Питерс, Беднарек (Войнович, 71), Салису, Перро, Редмонд (Эльюнусси, 46), Армстронг (Диалло, 82), Ромеу, Уорд-Проуз, Адамс, Броя.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Грилиш, Фоден, Стерлинг (Габриэл Жезус, 60).
Предупреждения: Беднарек (33), Армстронг (79), Эльюнусси (90).
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