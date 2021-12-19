«Манчестер Сити» предложил Агуэро административную должность в клубе

«Горожане» хотят вернуть легенду команды на «Этихад»

Серхио Агуэро / фото - FC Barcelona

Из-за проблем с сердцем аргентинский форвард Серхио Агуэро повесил бутсы на гвоздь.

По информации Daily Mail, бывший клуб нападающего «Манчестер Сити» предложил игроку административную должность. Речь идет о возможности стать послом клуба.

У футболиста есть еще несколько предложений по работе, среди которых – эксперт на телевидении, но пока он не принял решение о своем будущем.

Аргентинец провел большую часть карьеры в «Манчестере», где выиграл с командой 5 титулов чемпионов Англии, забив в сезоне 2011/2012 легендарный «золотой» гол в ворота КПР на последних минутах, который принес команде титул и навсегда вошел в историю АПЛ.

Напомним, Зинченко высказался о завершении карьеры Агуэро, поделившись совместными атмосферными фото.