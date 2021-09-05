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«Манчестер Сити» предложил Фодену выгодный контракт

«Горожане» готовы увеличить игроку сборной Англии зарплату в 4 раза
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09:00
«Манчестер Сити» предложил Фодену выгодный контракт
Фил Фоден / Фото - premierleague
«Манчестер Сити» начал переговоры по поводу продления соглашения с полузащитником Филом Фоденом и готов увеличить ему зарплату практически в 4 раза. Об этом сообщает Daily Star.

«Горожане» предложили 21-летнему хавбеку 6-летний контракт с зарплатой 150 тысяч фунтов в неделю. По нынешнему договору англичанин получает 40 тысяч в неделю.

В минувшем сезоне Фоден сыграл в 50 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 10 голевых передач.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в изнасиловании защитник «Манчестер Сити» Бенджамен Менди продолжает находиться под стражей.

Владимир Кириченко
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Фил Фоден Манчестер Сити

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