«Манчестер Сити» предложил Фодену выгодный контракт

«Горожане» готовы увеличить игроку сборной Англии зарплату в 4 раза



Фил Фоден / Фото - premierleague

«Манчестер Сити» начал переговоры по поводу продления соглашения с полузащитникоми готов увеличить ему зарплату практически в 4 раза. Об этом сообщает«Горожане» предложили 21-летнему хавбеку 6-летний контракт с зарплатой 150 тысяч фунтов в неделю. По нынешнему договору англичанин получает 40 тысяч в неделю.В минувшем сезоне Фоден сыграл в 50 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 10 голевых передач.Ранее сообщалось, что обвиняемый в изнасиловании защитник «Манчестер Сити»