«Манчестер Сити» продлил контракт с Диашем

Он останется в команде до 2027 года

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«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с ведущим защитником.

«Горожане» оформили новый контракт для Рубена Диаша. Он подписал соглашение до 2027-го года, сообщает сайт клуба.

В клуб он пришел год назад из «Бенфики» и стал ключевым игроком команды. Португалец выиграл АПЛ и сыграл в финале Лиги чемпионов, став лучшим защитником турнира.

В нынешнем сезоне он еще не забивал, но отыграл три матча.