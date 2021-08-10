«Манчестер Сити» продлил контракт с защитником, которого хотел продать год назад

Стоунз останется в команде

Фото: Sky Sports

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз продлил контракт с клубом.

Срок соглашения рассчитан до 2026 года, сообщает сайт команды. За клуб он выступает уже пять лет.

За это время 27-летний Стоунз отыграл 168 матчей за «горожан».

Примечательно, что год назад «Ман Сити» хотел продать Стоунза. Правда, защитник по ходу прошлого сезона стал ключевым игроком команды.