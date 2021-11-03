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«Манчестер Сити» с Зинченко, несмотря на автогол, разгромил «Брюгге» Соболя

Один из украинцев вышел, когда второй покинул поле
Футбол Лига чемпионов UEFA
3 ноября 23:50
«Манчестер Сити» с Зинченко, несмотря на автогол, разгромил «Брюгге» Соболя
Фото - ФК Брюгге

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Брюгге».

Авторами всех голов стали футболисты «горожан». Правда, Стоунз поразил собственные ворота. Фоден, Марез, Стерлинг и Габриэл Жезус нанесли результативные удары в нужную сторону.

Защитник «Брюгге» Эдуард Соболь вышел на поле с первых минут и провел на нем 72 минуты. А, вот, игрок «горожан» Александр Зинченко вышел лишь на 80-й. Украинец отдал отличный пас на Палмера, но тот не сумел переиграть Миньоле.

«Манчестер Сити» почти обеспечил себе выход из группы A, оторвавшись от «Брюгге» на пять очков. ПСЖ отстал от «горожан» на один пункт.

Лига чемпионов. Групповой этап, четвертый тур

«Манчестер Сити» – «Брюгге» 4:1

Голы: Фоден, 15, Марез, 54, Стерлинг, 72, Габриэл Жезус, 90 – Стоунз, 17 (автогол)

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер (Зинченко, 80), Стоунз, Лапорт, Жоау Канселу, Гюндоган, Бернарду Силва (де Брюйне, 75), Родри, Грилиш (Габриэл Жезус, 68), Фоден (Палмер, 80), Марез (Стерлинг, 69).

«Брюгге»: Миньоле, Мата (ван дер Бремпт, 78), Мехеле, Хендри, Нсоки, Соболь (Рикка, 73), Вормер, Ритс (Мбамба, 78), Ванакен, де Кетеларе (Соуа, 87), Ланг (Дост, 78).

Сергей Стаднюк
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Теги

Манчестер Сити Александр Зинченко Брюгге Эдуард Соболь

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