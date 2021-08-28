«Манчестер Сити» с Зинченко разнес «Арсенал»

«Горожане» играли в большинстве с 35-й минуты

Фото - Манчестер Сити

В третьем туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» в родных стенах разгромил «Арсенал».

Два пропущенных мяча от Гюндогана и Феррана Торреса в дебюте матча ощутимо усложнили задачу для «канониров». А удаление Джаки на 35-й минуте и вовсе сделало ее практически невыполнимой.

Далее хозяева принялись добивать соперника. Еще до перерыва Габриэл Жезус довел счет до разгромного. Почти сразу после перерыва отличился Родри. Завершил избиение «Арсенала» дубль испанского вингера.

Защитник «горожан» Александр Зинченко начал игру со скамейки запасных. Украинец вышел на замену в перерыве. Статистический портал SofaScore оценил его действия в скромные 6.7 баллов.

«Манчестер Сити» разгромил соперника во втором матче кряду и набрал 6 очков в турнирной таблице. «Арсенал» пока не заработал ни одного пункта.

АПЛ, 3 тур

«Манчестер Сити» – «Норвич» 5:0

Голы: Гюндоган, 7, Ферран Торрес, 12, Габриэл Жезус, 43, Родри, 53, Ферран Торрес, 84

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер (Зинченко, 46), Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган, Бернарду Силва (Стерлинг, 58), Родри, Грилиш, Габриэл Жезус (Марез, 61), Ферран Торрес.

«Норвич»: Лено, Соареш, Колашинац, Чемберс, Холдинг, Тирни, Сака (Эль-Ненни, 46), Смит-Роу, Джака, Эдегор (Мэйтленд-Найлз, 71), Обамеянг (Ляказетт, 59).

Предупреждения: Родри – Соареш, Колашинац

Джака