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«Манчестер Сити» с Зинченко забил «Спортингу» шесть мячей. Один не засчитали

«Горожане» превратили ответный матч в формальность
Футбол Лига чемпионов UEFA
15 февраля 23:57
«Манчестер Сити» с Зинченко забил «Спортингу» шесть мячей. Один не засчитали
Фото - Манчестер Сити

В первом матче 1/8 финала группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Спортинг».

Еще до перерыва «горожане» четыре раза поразили ворота соперника. Дубль оформил Бернарду Силва, также отличились Марез и Фоден.

Во второй половине встречи подопечные Пепа Гвардиолы несколько сбавили обороты. Португалец мог оформить хет-трик, однако его мяч был отменен после пересмотра VAR. Стерлинг отличился «легально».

Защитник «горожан» Александр Зинченко начал матч на скамейке запасных. Украинец заменил номинально центрального Стоунза во втором тайме.

Ответный матч состоится 9 марта в Англии.

Лига чемпионов. 1/8 финала, первый матч

«Спортинг» – «Манчестер Сити» 0:5

Голы: Марез, 7, Бернарду Силва, 17, 44, Фоден, 32, Стерлинг, 58

«Спортинг»: Адан, Порро (Нету, 83), Коатес, Матеус Рейс, Инасиу, Эшгайю, Сарабия (Табата, 75), Пальинья, Педру Гонсалвеш (Угарте, 51), Матеуш Нунеш, Паулинью (Слимани, 75).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз (Зинченко, 61), Лапорт (Аке, 85), Рубен Диаш, Жоау Канселу, де Брюйне, Бернарду Силва (Делап, 85), Родри (Фернандиньо, 73), Фоден (Гюндоган, 61), Стерлинг, Марез.

Предупреждения: Матеуш Нунеш, Эшгайю,
Угарте – Гюндоган
Сергей Стаднюк
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Теги

Манчестер Сити Александр Зинченко Спортинг (Лиссабон)

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