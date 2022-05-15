«Манчестер Сити» спас ничью в матче с «Вест Хэмом» и закрутил интригу в борьбе за чемпионство

Зинченко провел полный матч, Ярмоленко вышел на последних секундах

Фото: Twitter Манчестер Сити

В 37-м туре АПЛ «Вест Хэм» в родных стенах остановил «Манчестер Сити».

Гости выиграли первый тайм 2:0 благодаря дублю Боуэна.

Во втором тайме «горожане» сумели сравнять счет, но на большее сил у команды Хосепа Гвардиолы не хватило.

Отметим, что за «Манчестер Сити» 90 минут на поле провел Александр Зинченко, а в составе «Вест Хэма» на 95-й минуте вышел Андрей Ярмоленко.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» на 4 очка за тур до финиша, но у команды Юргена Клоппа есть игра в запасе.

АПЛ, 37-й тур

«Вест Хэм» – «Манчестер Сити» 2:2

Голы: Боуэн, 24, 45 – Грилиш, 49, Цоуфал, 69, автогол

«Вест Хэм»: Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Зума, Крессуэлл, Лансини (Нобл, 77), Соучек, Райс, Форнальс (Джонсон, 90), Антонио (Ярмоленко, 90), Боуэн.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Жоау Канселу, Фернандиньо, Лапорт, Зинченко, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Грилиш, Марез, Габриэл Жезус.

Предупреждения: Боуэн (32), Цоуфал (58), Фабианьски (60), Габриэл Жезус (90).