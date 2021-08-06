Линекер: «Месси, скорее всего, перейдет в «Ман Сити» или ПСЖ»
«Манчестер Сити» также не будет пытаться подписать Месси
В каком же клубе окажется аргентинец?
Лионель Месси / Фото: Eurosoport
«Манчестер Сити» не будет пытаться подписать экс-форварда «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, после денежного трансфера Джека Грилиша (более 100 миллионов евро), «горожане» планируют подписать Харри Кейна из «Тоттенхэма».
Таким образом, на зарплату для Месси шейхи не выделяли денег.
Напомним, Лионель Месси официально покинул «Барселону», не продлив контракт с клубом.
Ранее сообщалось, что ПСЖ также не будет заниматься трансфером Месси.
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