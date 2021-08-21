«Манчестер Сити» установил ценник на сменившего гражданство защитника

«Горожане» хотят выручить за игрока немалую сумму

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«Манчестер Сити» намерен продать защитника Эмерика Ляпорта не меньше, чем за 60 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Daily Mail.

Футболист потерял место в стартовом составе команды, уступив позиции Джону Стоунзу и Рубену Диашу, которого признали лучшим игроком АПЛ прошлого сезона.

Летом игрок сменил футбольное гражданство с французского на испанского и вместе со сборной Испании принимал участие в Евро-2020, где дошел с командой до полуфинала.

Ранее сообщалось, что Ляпорт не прочь вернутся в Примеру, где в составе «Атлетика» из Бильбао дебютировал во взрослом футболе в 2011 году.

Также защитником интересовался «Ювентус». Ранее «зебры» отдали в «Аталанту» игрока центра обороны.

Несмотря на то, что раньше Эмерик был железным игроком основы «горожан», в минувшем сезоне он провел лишь 16 матчей в составе клуба из Манчестера.

Напомним, «Манчестер Сити» готов выложить 175 миллионов за Харри Кейна.