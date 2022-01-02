«Манчестер Сити» уже празднует чемпионство? «Челси» и «Ливерпуль» поделили очки

«Горожане» ушли в отрыв

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В матче 21-го тура АПЛ «Челси» на «Стэмфорд Бридж» принимал «Ливерпуль».

Уже к 26-й минуте гости вели в два мяча благодаря африканской связке Мане и Салаха, которые забили по голу.

Но «аристократы» дважды забили «в раздевалку». Ковачич и Пулишич вернули равенство на табло.

Ничья оказалась на пользу «Манчестер Сити», который ушел в отрыв благодаря потере очков главных конкурентов.

Турнирная таблица АПЛ.

АПЛ, 21-й тур

«Челси» – «Ливерпуль» 2:2

Голы: Ковачич, 42, Пулишич, 45 – Мане, 9, Салах, 26.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Чалоба (Жоржиньо, 70), Алонсо, Ковачич, Канте, Пулишич, Маунт, Хавертц (Хадсон-Одои, 79).

«Ливерпуль»: Келлехер, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Цимикас, Милнер (Кейта, 69), Хендерсон, Фабиньо, Салах, Мане, Диогу Жота (Окслейд-Чемберлен, 69).

Предупреждения: Мане (1), Пулишич (17), Конате (83).