Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 4
Сейчас 0
Сегодня 6
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (4 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Окончен
17:00 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Окончен
17:00 Лестер - Норвич -:- Перенесен
19:30 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Окончен
нет важных матчей
Футбол (6 событий из 11) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Лидс - Бернли 3:1 Окончен
16:00 Саутгемптон - Ньюкасл : Перенесен
18:30 Челси - Ливерпуль 2:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
15:00 Хетафе - Реал 1:0 Окончен
17:15 Атлетико - Райо Вальекано 2:0 Окончен
22:00 Мальорка - Барселона -:- Запланирован
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:00 Вильярреал - Леванте -:- Запланирован

«Манчестер Сити» уже празднует чемпионство? «Челси» и «Ливерпуль» поделили очки

«Горожане» ушли в отрыв
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20:23
«Манчестер Сити» уже празднует чемпионство? «Челси» и «Ливерпуль» поделили очки
фото - New in 24

В матче 21-го тура АПЛ «Челси» на «Стэмфорд Бридж» принимал «Ливерпуль».

Уже к 26-й минуте гости вели в два мяча благодаря африканской связке Мане и Салаха, которые забили по голу.

Но «аристократы» дважды забили «в раздевалку». Ковачич и Пулишич вернули равенство на табло.

Ничья оказалась на пользу «Манчестер Сити», который ушел в отрыв благодаря потере очков главных конкурентов.

Турнирная таблица АПЛ.

АПЛ, 21-й тур

«Челси» – «Ливерпуль» 2:2

Голы: Ковачич, 42, Пулишич, 45 – Мане, 9, Салах, 26.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Чалоба (Жоржиньо, 70), Алонсо, Ковачич, Канте, Пулишич, Маунт, Хавертц (Хадсон-Одои, 79).

«Ливерпуль»: Келлехер, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Цимикас, Милнер (Кейта, 69), Хендерсон, Фабиньо, Салах, Мане, Диогу Жота (Окслейд-Чемберлен, 69).

Предупреждения: Мане (1), Пулишич (17), Конате (83).

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ливерпуль Челси

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Чемпионат Англии. «Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью. Как это было
Чемпионат Англии. «Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью. Как это было
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20:25
Тухель объяснил, почему оставил Лукаку вне заявки на важнейший матч с «Ливерпулем»
Тухель объяснил, почему оставил Лукаку вне заявки на важнейший матч с «Ливерпулем»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19:26
Воспитательные меры. Тухель исключил Лукаку из состава на игру с «Ливерпулем»
Воспитательные меры. Тухель исключил Лукаку из состава на игру с «Ливерпулем»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18:29
«Челси» потерял защитника до конца сезона
«Челси» потерял защитника до конца сезона
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:45
Тухель может исключить Лукаку из состава «Челси» после его интервью
Тухель может исключить Лукаку из состава «Челси» после его интервью
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:16
Лукаку: «Есть три топ-клуба: «Реал», «Барселона» и «Бавария», о которых мечтают все»
Лукаку: «Есть три топ-клуба: «Реал», «Барселона» и «Бавария», о которых мечтают все»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
10:50

Новости: Футбол

Григорчук: «Слава Богу, что сейчас все так произошло и я вернулся в родной «Черноморец»
Григорчук: «Слава Богу, что сейчас все так произошло и я вернулся в родной «Черноморец»
Украинская Премьер-лига
20:42
Чемпионат Англии. «Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью. Как это было
Чемпионат Англии. «Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью. Как это было
Премьер-Лига (Англия)
20:25
«Манчестер Сити» уже празднует чемпионство? «Челси» и «Ливерпуль» поделили очки
«Манчестер Сити» уже празднует чемпионство? «Челси» и «Ливерпуль» поделили очки
Премьер-Лига (Англия)
20:23
Анчелотти – о поражении «Хетафе»: «Задержались в отпуске. «Реал» еще праздновал»
Анчелотти – о поражении «Хетафе»: «Задержались в отпуске. «Реал» еще праздновал»
Примерa (Испания)
19:45
Тухель объяснил, почему оставил Лукаку вне заявки на важнейший матч с «Ливерпулем»
Тухель объяснил, почему оставил Лукаку вне заявки на важнейший матч с «Ливерпулем»
Премьер-Лига (Англия)
19:26
«Атлетико» вернулся в топ-4, обыграв прямого конкурента
«Атлетико» вернулся в топ-4, обыграв прямого конкурента
Примерa (Испания)
19:07
Ральф Рагник: «Не дам Кавани уйти из «Манчестер Юнайтед» в январе»
Ральф Рагник: «Не дам Кавани уйти из «Манчестер Юнайтед» в январе»
Премьер-Лига (Англия)
18:50
Воспитательные меры. Тухель исключил Лукаку из состава на игру с «Ливерпулем»
Воспитательные меры. Тухель исключил Лукаку из состава на игру с «Ливерпулем»
Премьер-Лига (Англия)
18:29
Де Дзерби – лучший тренер Европы по набранным очкам в сезоне 21/22. Луческу – третий
Де Дзерби – лучший тренер Европы по набранным очкам в сезоне 21/22. Луческу – третий
Украинская Премьер-лига
18:15
Все новости

Популярные новости

«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
03:52
5
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
Бокс Профессиональный бокс
07:48
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Бокс Профессиональный бокс
29 декабря 2021г. 20:30
1
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 2021г. 11:59
Все новости