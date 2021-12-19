«Манчестер Сити» в матче с «Ньюкаслом» установил сразу два выдающихся рекорда

Команда Гвардиолы разгромила «сорок»

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«Манчестер Сити» после победы над «Ньюкаслом» (4:0) побил сразу два рекорда в рамках АПЛ, сообщает Opta.

Во-первых, «горожане» одержали 34-ю победу в АПЛ в 2021-м году, побив рекорд «Ливерпуля» 1982-го года (33 победы).

Во-вторых, «Ман Сити» забил 106 мячей в АПЛ в 2021-м году, это рекорд в истории турнира за один календарный год.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» лидирует.