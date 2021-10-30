«Манчестер Сити» в меньшинстве проиграл дома «Кристал Пэлас»
«Манчестер Сити» в матче 10 тура АПЛ дома сенсационно проиграл «Кристал Пэлас».
Уже в начале матча гости удивили соперника быстрым голом. Заа поразил ворота «горожан» на 6-й минуте. «Ман Сити» все же инициативой завладел, но до конца тайма реализовать его в гол не удалось. А перед перерывом Лапорт подвел «Ман Сити» своим удалением.
Во втором тайме Фодену удалось забить, но сделал это он из офсайда. Моментов у «Сити» было не так много. В конце встречи «горожане» бросились в атаку большими силами, но пропустил в ответ второй мяч.
«Ман Сити» в 5 очках от «Челси» в таблице АПЛ.
АПЛ. 10-й тур:
«Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас» 0:2
Голы: Заа, 6, Галлахер, 88
«Ман Сити»: Эдерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу (Марез, 78), де Брюйне (Стоунз, 59), Бернарду Силва, Родри, Грилиш (Стерлинг, 78), Фоден, Габриэл Жезус.
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Куяте (Олисе, 85), Макартур, Галлахер, Айю (Бентеке, 65), Заа, Эдуар (Шлупп, 73).
Удаление: Лапорт, 45+2
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