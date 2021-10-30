«Манчестер Сити» в меньшинстве проиграл дома «Кристал Пэлас»

Лапорт подвел «горожан»

Фото: EPL

«Манчестер Сити» в матче 10 тура АПЛ дома сенсационно проиграл «Кристал Пэлас».

Уже в начале матча гости удивили соперника быстрым голом. Заа поразил ворота «горожан» на 6-й минуте. «Ман Сити» все же инициативой завладел, но до конца тайма реализовать его в гол не удалось. А перед перерывом Лапорт подвел «Ман Сити» своим удалением.

Во втором тайме Фодену удалось забить, но сделал это он из офсайда. Моментов у «Сити» было не так много. В конце встречи «горожане» бросились в атаку большими силами, но пропустил в ответ второй мяч.

«Ман Сити» в 5 очках от «Челси» в таблице АПЛ.

АПЛ. 10-й тур:

«Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас» 0:2

Голы: Заа, 6, Галлахер, 88

«Ман Сити»: Эдерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу (Марез, 78), де Брюйне (Стоунз, 59), Бернарду Силва, Родри, Грилиш (Стерлинг, 78), Фоден, Габриэл Жезус.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Куяте (Олисе, 85), Макартур, Галлахер, Айю (Бентеке, 65), Заа, Эдуар (Шлупп, 73).

Удаление: Лапорт, 45+2