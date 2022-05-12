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«Манчестер Сіті» виставив космічний цінник на Жезуса. Серед бажаючих – «Ювентус», «Арсенал» та «Мілан»

Контракт бразильця з «містянами» розрахований до літа 2023 року
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:26
«Манчестер Сіті» виставив космічний цінник на Жезуса. Серед бажаючих – «Ювентус», «Арсенал» та «Мілан»
Габріель Жезус / Фото - readfootball.com
«Манчестер Сіті» очікує трансферні пропозиції щрдо нападника команді Габріеля Жезуса в розмірі 60 мільйонів євро. Про в Twitter повідомляє журналіст Екрем Конур.

В послугах 25-річного бразильця зацікавлені «Ювентус», «Арсенал» та «Мілан».

В поточному сезоні АПЛ футболіст забив 8 голів та віддав 8 результативних передач. 

Transfermarkt оцінює гравця в 50 мільйонів євро. Його угода з «містянами» розрахований до літа 2023 року.

Очікується, що Жезус покине «Манчестер Сіті» після підписання норвежця Ерлінга Холанда.
Владимир Кириченко
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Теги

Габриэль Жезус Манчестер Сити Арсенал Лондон Милан Ювентус

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