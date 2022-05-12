«Манчестер Сити» запросил у «Ювентуса» 50 миллионов евро за Жезуса
«Манчестер Сіті» виставив космічний цінник на Жезуса. Серед бажаючих – «Ювентус», «Арсенал» та «Мілан»
Контракт бразильця з «містянами» розрахований до літа 2023 року
12:26
Габріель Жезус / Фото - readfootball.com«Манчестер Сіті» очікує трансферні пропозиції щрдо нападника команді Габріеля Жезуса в розмірі 60 мільйонів євро. Про в Twitter повідомляє журналіст Екрем Конур.
В послугах 25-річного бразильця зацікавлені «Ювентус», «Арсенал» та «Мілан».
В поточному сезоні АПЛ футболіст забив 8 голів та віддав 8 результативних передач.
Transfermarkt оцінює гравця в 50 мільйонів євро. Його угода з «містянами» розрахований до літа 2023 року.
Очікується, що Жезус покине «Манчестер Сіті» після підписання норвежця Ерлінга Холанда.