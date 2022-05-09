Бернарду Силва: «С Сербией мы сыграли ужасно»
«Манчестер Сіті» встановив космічний цінник на Бернарду. Трансфер в «Барселону» – під питанням
«Містяни» не хочуть відпускати свого лідера
17:29
Бернарду Сілва / Фото - sportingnews«Манчестер Сіті» визначився стосовно ймовірного переходу хавбека Бернарду Сілву в інший клуб. Про це в Twitter повідомляє журналіст Екрем Конур.
Манкуніанці прагнуть зберегти гравця збірної Португалії, який є одним із лідерів команди в поточному сезоні.
«Містяни» розглядатимуть пропозиції щодо трансферу плеймейкера лише в тому випадку, якщо запропонована сума перевищуватиме 100 мільйонів євро.
Таким чином, малоймовірним є перехід Бернарду в стан «Барселони». Каталонці хотіли б підписати 27-річного футболіста, але не мають наміру витрачати таку суму через фінансові проблеми.
У цьому розіграші АПЛ в активі Сілви 8 голів та 3 асиста.
Нагадаємо, за 3 тури до фінішу АПЛ «Ман Сіті» випереджає «Ліверпуль» на 3 пункти.
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