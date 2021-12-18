«Манчестер Сити» вступил в гонку за одного из лучших бомбардиров Бундеслиги и Евро-2020

Гвардиола давно ищет чистого форварда

Патрик Шик / фото - ABC

«Манчестер Сити» интересуется нападающим «Байера 04» Патриком Шиком, сообщает todofichajes.

Чех не является первым выбором у «горожан». Они готовы его подписать, если не смогут купить более звездного нападающего.

Гвардиола уже не первое трансферное окно пытается заполучить чистого нападающего в свою команду. Ранее уже неоднократно появлялась информация об интересе «Сити» к Эрлингу Холанду и Харри Кейну.

Шик в этом сезоне идет вторым в гонке бомбардиров Бундеслиги с 16-ю мячами, уступая лишь Роберу Левандовски, который забил 19 голов.

На прошедшем Евро-2020 Шик помог сборной Чехии добраться до четвертьфинала, разделив первое место в списке голеадоров с Криштиану Роналду. Оба отличились по 6 раз.

Напомним, Зинченко назвал главных конкурентов «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство.