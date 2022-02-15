Полузащитник «Барселоны» может перейти в «Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» хочет купить 17-летнего таланта «Атлетико Минейро»
Также за игроком охотится другой гранд АПЛ
14:54
Савио Морейра / Фото - sortitoutsiФорвард «Атлетико Минейро» Савио Морейра может сменить клубную прописку и оказаться в рядах «Манчестер Сити». Об этом в Twitter сообщает журналист Фабрицио Романо.
Манкунианцы лидируют в гонке за подписание 17-летнего таланта. «Сити» предложил бразильскому клубу 6,5 миллионов евро и бонусы, также возможны дополнительные выплаты в случае дальнейшего трансфера футболиста
Если «горожане» приобретут Савио, то он, вероятнее всего, будет отдан в аренду в «ПСВ».
Также по поводу покупки футболиста с «Атлетико» связывались «Арсенал» и группа «Ред Булла».
Ранее сообщалось, что «Сити» интересуется хавбеком «Барселоны» Нико Гонсалесом.
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