Фернандиньо рассказал, почему многие бразильцы выбирают «Шахтер»
«Манчестер Сіті» знаходиться в пошуках заміни екс-гравцю «Шахтаря»
Бразилець не змінив рішення стосовно нового контракту з «містянами»
12:22
Фернандіньо / Фото - marca.comПівзахисник і капітан «Манчестер Сіті» Фернандіньо не змінив свою позицію не підписувати з «містянами» нову угоду і залишити команду влітку. Про це в Twitter повідомляє Фабріціо Романо.
Як стверджує інсайдер, наставник манкуніанців Хосеп Гвардіола дуже хотів, щоб 37-річний бразилець залишився, але півзахисник був непохитний.
Його пріоритетом є повернення до чемпіонату Бразилії. Наголошується, що «Сіті» зосередиться влітку на пошуках заміни для досвідченого екс-хавбека «Шахтаря».
Раніше повідомлялося, що Фернандіньо може підписати контракт з «Атлетіко Паранаенсе».