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«Манчестер Сіті» знаходиться в пошуках заміни екс-гравцю «Шахтаря»

Бразилець не змінив рішення стосовно нового контракту з «містянами»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:22
«Манчестер Сіті» знаходиться в пошуках заміни екс-гравцю «Шахтаря»
Фернандіньо / Фото - marca.com
Півзахисник і капітан «Манчестер Сіті» Фернандіньо не змінив свою позицію не підписувати з «містянами» нову угоду і залишити команду влітку. Про це в Twitter повідомляє Фабріціо Романо.

Як стверджує інсайдер, наставник манкуніанців Хосеп Гвардіола дуже хотів, щоб 37-річний бразилець залишився, але півзахисник був непохитний.

Його пріоритетом є повернення до чемпіонату Бразилії. Наголошується, що «Сіті» зосередиться влітку на пошуках заміни для досвідченого екс-хавбека «Шахтаря».

Раніше повідомлялося, що Фернандіньо може підписати контракт з «Атлетіко Паранаенсе».
Владимир Кириченко
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Теги

Фернандиньо Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

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