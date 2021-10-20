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«Манчестер Юнайтед» - «Аталанта»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Успели ли «Манчестер Юнайтед» оправится от поражения на «Кинг Пауэр»?
Футбол Прогнозы
15:50
«Манчестер Юнайтед» - «Аталанта»: прогноз на матч Лиги чемпионов Прогноз

Предматчевые факты о командах:

  • «Манчестер Юнайтед» проиграли семь из двенадцати игр Лиги чемпионов.
  • «Красные дьяволы» выиграли один из последних четырех домашних матчей.
  • «Аталанта» выиграли пять и сыграли вничью в одном из семи выездных матчей в Лиге чемпионов.
  • Иличич (полузащитник «Аталанты») забил пять голов в последних трех играх.
  • «Аталанта» забивали в каждом из последних восьми выездных матчей в Лиге чемпионов.
  • В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» провели один чистый матч из одиннадцати.
  • Обе команды забили в последних шести матчах «Манчестер Юнайтед» Лиги чемпионов.
  • Обе команды забили в семи из последних десяти матчей «Аталанты».

«Манчестер Юнайтед» потерпели еще одну неудачу в минувшие выходные: жалкая игра привела к поражению со счетом 4:2 против «Лестера».

Что еще хуже для хозяев, у них ужасные результаты в топ-турнирах Европы. «Манчестер Юнайтед» проиграли семь из двенадцати своих игр в Лиге чемпионов под руководством Оле Гуннара Сульшера. Это худший результат из всех менеджеров, которые возглавляли английскую команду более чем 10 матчах.

«Юнайтед» одержали победу в своей последней игре в Европе, но дома они уступили «Вильярреалу» 1:0, прежде чем героизм Роналду выручил их после очередного матча. «Красные дьяволы» вступают в эту игру, выиграв всего один раз в последних четырех домашних матчах, и на этой неделе на них трудно возлагать большие надежды.

Звезды «Юнайтед» могут испытывать трудности, но «Аталанта» продолжает превосходить ожидания со средним бюджетом Серии А. Команда занимает шестое место в таблице после беспроигрышного выездного старта с победой 4:1 над «Эмполи» на выходных.

«Аталанта» проиграли только одну из семи последних выездных игр в Лиге чемпионов, выиграв пять и завершив остальные вничью. Итальянская команда забила 17 голов в этой серии из семи выездных поездок, в среднем 2,4 за игру.

Вдобавок к этому «Аталанта» выиграли три из шести матчей УЕФА в Европе у английских соперников. Это включает в себя победу на «Энфилде» в прошлом сезоне, когда у них был стопроцентный рекорд на групповом этапе. К сегодняшнему матчу «Аталанта» подходит в отличной форме, но не стоит недооценивать атакующие качества «Манчестер Юнайтед». Обе команды сильнее в атаке чем в обороне, и все идет к тому что команды обменяются голами с коэффициентом 1.6.

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