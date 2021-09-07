Буффон: «Роналду очень высокого мнения о себе, и у него для этого есть все основания»
«Манчестер Юнайтед» будет выплачивать «Ювентусу» деньги за Роналду до 2026 года
Англичане разобьют сумму на пять траншей
11:20
Криштиану Роналду / фото - Eurosport
Португальский нападающий Криштиану Роналду перешел из «Ювентуса» в МЮ за 15 миллионов евро.
Но «дьяволы» не сразу выплатят всю сумму туринскому клубу, а будут выплачивать деньги на протяжении пяти лет, сообщает инсайдер Fabrizio Romano.
«Юнайтед» каждый год будет выплачивать по 3 миллиона евро «синьоре», а также 8 миллионов евро будут включены в виде бонусов.
В Англии Роналду станет самым высокооплачиваемым игроком чемпионата с зарплатой в 400 тысяч евро в неделю.
Напомним, ранее португалец назвал лучшего футболиста всех времен.
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