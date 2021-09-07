«Манчестер Юнайтед» будет выплачивать «Ювентусу» деньги за Роналду до 2026 года

Англичане разобьют сумму на пять траншей

Криштиану Роналду / фото - Eurosport

Португальский нападающий Криштиану Роналду перешел из «Ювентуса» в МЮ за 15 миллионов евро.

Но «дьяволы» не сразу выплатят всю сумму туринскому клубу, а будут выплачивать деньги на протяжении пяти лет, сообщает инсайдер Fabrizio Romano.

«Юнайтед» каждый год будет выплачивать по 3 миллиона евро «синьоре», а также 8 миллионов евро будут включены в виде бонусов.

В Англии Роналду станет самым высокооплачиваемым игроком чемпионата с зарплатой в 400 тысяч евро в неделю.

Напомним, ранее португалец назвал лучшего футболиста всех времен.