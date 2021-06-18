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«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Погба в ПСЖ за кругленькую сумму
Хавбек может вернуться на родину
18 июня 22:49
Поль Погба / Фото: facebook.com/manchesterunited
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба
может сменить АПЛ на Лигу 1.
Le Parisien сообщает, что ПСЖ следит за французом и готов сделать предложение по хавбеку. Журналист RMC Sport Мохамед Бухафси заявил, что МЮ не хочет расставаться с Погба, но Поль не хочет продлевать контракт с англичанами.
«Манкунианцы» готовы отпустить француза за 80 миллионов евро. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 2022 года.
Завтра, 19 июня, Погба со своей национальной командой проведет матч второго тура группового этапа Евро-2020 со сборной Венгрии.
Текстовая онлайн трансляция матча Венгрия – Франция. Видео трансляция матча Венгрия – Франция. Начало – 16:00 по киевскому времени.
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