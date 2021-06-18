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«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Погба в ПСЖ за кругленькую сумму

Хавбек может вернуться на родину
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18 июня 22:49
«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Погба в ПСЖ за кругленькую сумму
Поль Погба / Фото: facebook.com/manchesterunited

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба может сменить АПЛ на Лигу 1.

Le Parisien сообщает, что ПСЖ следит за французом и готов сделать предложение по хавбеку. Журналист RMC Sport Мохамед Бухафси заявил, что МЮ не хочет расставаться с Погба, но Поль не хочет продлевать контракт с англичанами.

«Манкунианцы» готовы отпустить француза за 80 миллионов евро. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 2022 года.

Завтра, 19 июня, Погба со своей национальной командой проведет матч второго тура группового этапа Евро-2020 со сборной Венгрии.

Текстовая онлайн трансляция матча Венгрия – Франция. Видео трансляция матча Венгрия – Франция. Начало – 16:00 по киевскому времени.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Поль Погба Венгрия - Франция ПСЖ Манчестер Юнайтед

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