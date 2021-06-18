«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Погба в ПСЖ за кругленькую сумму

Хавбек может вернуться на родину

Поль Погба / Фото: facebook.com/manchesterunited

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба может сменить АПЛ на Лигу 1.



Le Parisien сообщает, что ПСЖ следит за французом и готов сделать предложение по хавбеку. Журналист RMC Sport Мохамед Бухафси заявил, что МЮ не хочет расставаться с Погба, но Поль не хочет продлевать контракт с англичанами.

«Манкунианцы» готовы отпустить француза за 80 миллионов евро. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 2022 года.

Завтра, 19 июня, Погба со своей национальной командой проведет матч второго тура группового этапа Евро-2020 со сборной Венгрии.

Текстовая онлайн трансляция матча Венгрия – Франция. Видео трансляция матча Венгрия – Франция. Начало – 16:00 по киевскому времени.