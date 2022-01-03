«Манчестер Юнайтед» готовит 115 миллионов евро за игрока «Вест Хэма»

Лондонцы не хотят продавать игрока

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«Манчестер Юнайтед» готовит 115 миллионов евро за игрока «Вест Хэма» Деклана Райса.

Лондонцы не хотят отпускать ключевого футболиста, однако от выгодного предложения, наверное, не откажутся. За сумму менее 100 миллионов его вряд ли отпустят.

МЮ готов предложить Райсу контракт на 5 лет и одну из самых высоких зарплат в команде.

В нынешнем сезоне на счет англичанина 19 матчей, один гол и четыре ассиста. Райс является воспитанником «Челси».