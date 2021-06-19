Локателли: «Играем, чтобы снова сделать болельщиков счастливыми»
«Манчестер Юнайтед» и «Челси» намерены подписать одного из лидеров сборной Италии
Хавбек «Сассуоло» может переехать в АПЛ
07:35
Мануэль Локателли / Фото - news.in-24.comГранды АПЛ намерены провернуть трансфер хавбека «Сассуоло» и сборной Италии Мануэля Локателли. Об этом сообщает Daily Mail.
Как утверждает источник, «Манчестер Юнайтед», а также «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» заинтересованы в услугах 23-летнего полузащитника.
Ранее сообщалось, что сам футболист уже согласовал условия личного контракта с «Ювентусом», однако туринский клуб не спешить платить «Сассуоло» требуемые 60 миллионов евро.
В минувшем сезоне Локателли сыграл 34 матча во всех турнирах на клубном уровне, в которых забил 4 мяча и сделал 3 ассиста. На Евро-2020 футболист оформил дубль в ворота сборной Швейцарии (3:0) и стал лучшим игроком матча.
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