«Манчестер Юнайтед» хочет перехватить звездного форварда «Барселоны»

«Дьяволы» очень внимательно следят за ситуацией с контрактом Дембеле

Усман Дембеле / фото - Getty Images

«Манчестер Юнайтед» следит за ситуацией с контрактом форварда «Барселоны» Усмана Дембеле.

По информации портала El Nacional, «дьяволы» хотят бесплатно подписать француза в летнее трансферное окно, когда у него истечет контракт с «сине-гранатовыми». Агенты игрока намеренно затягивают переговоры, чтобы выбить для подопечного более выгодные условия.

Если каталонцам не удастся договориться с представителями игрока, то, вероятнее всего, Дембеле перейдет в МЮ.

Напомним, бывший тренер «Арсенала» и ПСЖ может занять место Сульшера в МЮ.