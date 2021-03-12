«Манчестер Юнайтед» лишился еще одного форварда

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль пополнил лазарет «манкунианцев».

25-летний французский нападающий был заменен после первого тайма матча 1/8 финала Лиги Европы против «Милана». О травме игрока на послематчевой пресс-конференции сообщил наставник «красных дьволов» Оле-Гуннар Сульшер.

Слова Сульшера приводит Goal.com:

Определенно надеюсь, что Рашфорд вернется к нам в следующий четверг в Милане. Я не уверен, что он восстановится до воскресенья, но скрестим пальцы, потому что он нам нужен.

Кавани? Я не думаю, что он будет готов к воскресенью.