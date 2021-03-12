Сульшер: «Мы очень разочарованы, что пропустили чуть ли не с последнего удара в игре»
«Манчестер Юнайтед» лишился еще одного форварда
Нападающий в лазарете присоединится к ранее выбывшему Кавани
Антони Марсьяль / Фото: stadiumastro.com
Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль пополнил лазарет «манкунианцев».
25-летний французский нападающий был заменен после первого тайма матча 1/8 финала Лиги Европы против «Милана». О травме игрока на послематчевой пресс-конференции сообщил наставник «красных дьволов» Оле-Гуннар Сульшер.
Слова Сульшера приводит Goal.com:
Антони получил удар в бедро, так что это еще один форвард, которого нам нужно обследовать в ближайшее время и следить за его состоянием.
Определенно надеюсь, что Рашфорд вернется к нам в следующий четверг в Милане. Я не уверен, что он восстановится до воскресенья, но скрестим пальцы, потому что он нам нужен.
Кавани? Я не думаю, что он будет готов к воскресенью.
«Манчестер Юнайтед» примет «Вест Хэм» в 28-м туре АПЛ.
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